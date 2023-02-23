Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi’nde staj programlarını tamamlayarak belgelerini almaya hak kazandılar.

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi’nde staj programlarını tamamlayarak belgelerini almaya hak kazandılar.

Kazakistan’da bulunan Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencileri, staj yapmak üzere 6-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nde bulundu. Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde öğrenim gören Maral Devletova, Tokzhan Bazarbayeva, Lyazzat Zhanabai ve Zhazira Uzakbayeva tez çalışmaları konusunda Açıköğretim Fakültesi akademisyenlerinden danışmanlık hizmeti almanın yanı sıra, kendi alanlarında yapılan uygulamaları inceleme ve kütüphane imkanlarını kullanma imkânına erişti.

Staj çerçevesinde Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölüm Başkanlığı, AÖF Merkez Büro, ÖTAG, TV Yapım ve Yayın Merkezi ve TAB gibi birimlerini de ziyaret eden öğrenciler 18 Şubat günü stajlarını tamamlayarak belgelerini Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Kaya’dan aldı.