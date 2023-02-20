Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında yer alan Kazak arama kurtarma ekipleri ülkesine döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarında yer alan Kazak arama kurtarma ekipleri ülkesine döndü.

Türkiye’deki deprem bölgesinde çalışmalarını bitiren yabancı ekipler, ülkelerine dönüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına katılan Kazak ekibin ilk grubunu taşıyan uçak, dün Almatı Havalimanına indi. Nurdağı ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekibin ikinci grubu da bu sabah başkent Astana’ya ulaştı. Astana Havalimanına gelen Kazak ekip aileleri, Kazakistan İçişleri Bakanı Yuriy İlyin ve Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici tarafından Türk ve Kazakistan bayrakları ile karşılandı. Günler sonra yakınlarıyla tekrar bir araya gelen aileler, böyle bir doğal afetin tekrarlanmaması için dua ettiklerini söylerken, ekiplerin sağ salim döndükleri için de mutlu olduklarını ifade etti. Kazak arama-kurtarma ekibi üyesi ise, "Vatanımıza döndük. Burada sevinç ve huzur, diğer vatanımız Türkiye’de ise üzüntü, gözyaşı ve korku var" dedi.

Bakan İlyin ile Büyükelçi Ekici ise ekip üyelerine tek tek teşekkür ederek, onların çalışmalarını profesyonel, kahramanca ve üretken olarak değerlendirdi.

Kazakistan, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye 100 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, depremzedeler için bütçeden 1 milyon dolar ayırma talimatı vermişti. Kazakistan hükümeti, deprem bölgelerine çadır, battaniye, jeneratör ve insani yardım malzemeleri içeren 50 bin ton yardım göndermişti.