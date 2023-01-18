Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 07 ACK 529 plakalı otobüs 16 Ocak Pazartesi günü Fethiye-Antalya Karayolu Bayır mevkiinde, Ramazan Çıralı (57) yönetimindeki 07 Y 7010 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çıralı ve otobüsün muavini L.A. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Çıralı, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çıralı’nın cenazesi memleketi Antalya’nın Kaş ilçesinde toprağa verildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler’den Kızıla’ya tam destek

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler’den Kızıla’ya tam destek

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