Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve son günlerde kazalarla gündeme gelen kum ocağındaki çalışmalar durduruldu. Önceki gün iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kum ocağından hafriyat taşıyan kamyonların bölgeyi terk ettiği görüldü.

Cumartesi günü Akçaköy-Ilıdağ bağlantı yolunda kum ocağından kum taşıyan kamyonlardan birinin motosikletle karıştığı kaza sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün aynı firmaya ait bir başka kamyonun da Köşk-Başçayır yolu üzerinde yaşanan yaralamalı trafik kazasının ardından kum ocağında faaliyet gösteren kamyon ve iş makinelerinin bölgeyi terk ettiği görüldü.