Burdur’da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye Mehmet Aktaş, memleketi olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Burdur Merkez Özgür Mahallesi 1’inci Oto Tamirciler Sokak’ta önceki gün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, R.E.Ç. yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) yönetimindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülen Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Aktaş’ın cenazesi daha sonra Sandıklı ilçesine bağlı Menteş köyüne gönderildi. Köyün morguna konan Aktaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş’ boş zamanlarında motokuryelik yaparak okul masraflarını karşıladığı belirtildi. Aktaş’ın 3 kız kardeşi olduğu anne ve babasının Menteş Köyünde yaşadığı öğrenildi.