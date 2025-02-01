Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iddiaya göre ters şeride giren otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Aldığı yarayı adeta unutup motosikletinin derdine düşen sürücü, ‘300 bin TL gitti’ diye bağırarak otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Yaralı motosiklet sürücüsünü polis ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, Kaynarca ilçe merkezinde meydana geldi. Ters şeride girdiği iddia edilen Y.K. kontrolündeki 54 PE 395 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile, Y.H. idaresindeki 54 ACH 426 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.H. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletinin derdine düşen yaralı motosiklet sürücüsü, ‘300 bin TL gitti’ diye bağırarak otomobil sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.