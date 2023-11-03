Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın çantasını asla bırakmadı. Sedyeye bile kucağında çantasıyla yatan yaralı kadın ambulansa bindirilirken de “Çantam nerede?” diye defalarca bağırdı.

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi 1427 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi’nden Ereğli Kapı Mahallesi istikametine seyreden Muammer Ç. (63) idaresindeki 68 KP 461 plakalı otomobil ile Ereğli Kapı Mahallesi’nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Zafer B. (20) yönetimindeki 68 BN 111 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, araçta yolcu olarak bulunan Evrim Ç. (46) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kadına ilk müdahalesi olay yerinde aracı içinde yapıldı. İlk müdahalesinin ardından sedyeye alınmak istenen kadın yaralı olmasına rağmen güçlükle de olsa araçtaki çantasına uzanarak kucağına aldı.

Sedyeye kucağında çanta ile yatan kadının araç sürücüsü olan eşi Muammer Ç. bir ara kadına rahatsızlık vermesin diye çantayı kucağından aldı. Çantayı kocasının aldığını fark etmeyen kadın sedyeye alınıp ambulansa bindirildiği sırada çantasının kucağında olmadığını fark ederek, “Çantam nerede çantam?” diye bağırdı. Eşi Muammer Ç. ise, “Çantanı vereyim mi?” diye sordu. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.