Samsun’da 27 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam da hayatını kaybetti, ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Samsun’da 27 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam da hayatını kaybetti, ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da yaşayan Coşkuner ailesi, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan samanlıklarına hırsız girdiğini öğrenince 27 Ocak’ta buraya giderken Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda kaza geçirdi. Savaş Coşkuner (33) idaresindeki 55 ABK 613 plakalı otomobilin bariyere çarptığı kazada sürücü ile birlikte babası Hasan (65) ve annesi Şükriye Coşkuner (65) yaralandı. Ağır yaralanan anne ile baba ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, araç sürücüsü Savaş Coşkuner ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şükriye Coşkuner acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Hasan Coşkuner de tedavi altında bulunduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.