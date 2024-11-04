Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 7 gündür hastanede tedavisi devam eden üniversite öğrencisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Ekim günü gece saatlerinde Yeni Mahalle, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öğretmenevinden Orman kavşağı istikametine seyir halinde olan Ömer Kara’nın (21) kullandığı 64 ABV 480 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 42 H 4400 plakalı aracı sollamak isterken aynasına ve kapısına çarptıktan sonra kontrolünü yitirip refüje çıkarak bir ağaca çarptı ve hurdaya döndü. Kazada Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ömer Kara hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi Tankut Faruk Kocabaşa (20) ise ağır yaralandı. Kazanın ardından kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Kocabaşa, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.