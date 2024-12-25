Hatay’ın İskenderun ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Tedavisi için hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün motosikletine asılı ekmeği ise duygulandırdı.

Kaza, öğlen saatlerinde İskenderun ilçesi Sanayi Mahallesi 313. sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde 31 EA 914 plakalı motosiklet ile B.A. idaresindeki 31 ABN 235 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü, İskenderun Yeni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücünün motosikletinde asılı olan ekmek ise yürekleri burktu. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.