Muğla’nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fatih Çiftçioğlu yaşamını yitirdi.
Muğla’nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fatih Çiftçioğlu yaşamını yitirdi.
Kaza, Yatağan-Muğla Karayolu Akçaova Mahallesinde saat 16:30 sıralarında meydana gelmiş, Bayram T. idaresindeki 34 KU 7006 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşı tarafa motosiklet ile geçmeye çalışan 38 yaşındaki Fatih Çiftçioğlu’na çarpmıştı.
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