Kaza, Yatağan-Muğla Karayolu Akçaova Mahallesinde saat 16:30 sıralarında meydana gelmiş, Bayram T. idaresindeki 34 KU 7006 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşı tarafa motosiklet ile geçmeye çalışan 38 yaşındaki Fatih Çiftçioğlu’na çarpmıştı.

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