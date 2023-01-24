Hayatını kaybeden Horoz’un zabıta emeklisi olduğu öğrenildi.

Kaza, geçen ay İlçeye bağlı Atatürk caddesinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, S.A. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Ahmet Horoz’a çarptı. Ağır yaralanan Horoz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi’nde uzun süredir tedavi gören Horoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Sattığı simit parası ile sınırda yaşayan çocuklara bot ve mont dağıttı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.