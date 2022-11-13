Samsun’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Rus vatandaşı kadın, tedavi altına alındığı hastanede 41 gün sonra hayatını kaybetti.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Rus vatandaşı kadın, tedavi altına alındığı hastanede 41 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Samsun Ordu karayolunda 3 Ekim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan İstanbul’daki akrabalarını ziyarete giden Ruslan Galeev (44) idaresindeki H092BA 712 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp yola savruldu. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte eşi Albina Bilalova (36) ve 2 ila 6 yaş arası 3 çocuğu yaralandı. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Albina Bilalova, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.