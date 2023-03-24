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Kurt, yapılan müdahalelere rağmen kazadan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı Kenan Şara Köprüsü altında 13 Mart’ta gece 00.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kurt (35) idaresindeki 55 H 7184 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Taner Küçük’ün kullandığı 55 C 0741 plakalı minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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