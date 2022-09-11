Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mahmut Çay, tedavi gördüğü hastanede 105 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 3,5 ay önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mahmut Çay, tedavi gördüğü hastanede 105 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 28 Mayıs 2022 tarihinde Beyşehir-Seydişehir Kara yolunun 2.kilometresindeki çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T. yönetimindeki 42 AKS 906 plakalı minibüs Beyşehir’den Seydişehir istikametine seyir halinde iken çevre yolundan kavşağa giriş yapmak isteyen Mert Ç., idaresindeki 42 BDD 62 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü ile yanındaki babası Mahmut Çay araç içerisinde sıkıştı. Yaralanan baba ve oğlu kaza yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Beden eğitimi öğretmeni Çay’ın oğlu sürücü Mert Ç., bir süre sonra iyileşerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi gören Mahmut Çay, iki gün önce tekrar nakledildiği Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kazadan 105 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay için yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olan yarın görev yaptığı Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nde kılınacak cenaze namazını müteakip naaşının doğum yeri olan Mersin’in Anamur ilçesine gönderileceğini belirtti. Eğitim camiası olarak yaşadıkları üzüntüyü ifade eden ve eğitim camiasına ve ailesine taziye dileğinde bulunan Konuk, "Değerli hocamıza Allah rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.