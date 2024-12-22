Aydın’ın Nazilli ilçesinde kazada yaralanan ve tedavisi yapılan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Kaza bugün sabah saatlerinde Yeni Mahalle 22 sokak üzerinde meydana geldi. Açık Öğretim Sınavı’na gitmek üzere taksiyle hareket halinde olan öğrencinin bulunduğu ticari taksi Ordu Caddesi istikametinden gelen kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile taksi savrulurken, araç içerisindeki öğrenci hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan öğrenciyi ayakta tedavi etti. Açık öğretim sınavına yetişmeye çalışan öğrencinin yardımına ise polis ekipleri koştu. Öğrencinin polis aracı ile sınava yetiştirildiği öğrenildi.