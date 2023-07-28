Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyon sürücüsü Yaşar Koç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Didim-Söke Karayolu üzerinde bulunan Sarıkemer Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milas’tan Söke istikametine seyir halinde olan Yaşar Koç idaresindeki 35 AZC 516 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek, seyir halindeki 06 DEJ 107 tıra çarptı. O esnada sağ şeritte seyir halinde olan A.A. idaresindeki 35 AS 6569 plakalı otomobil ise tır ile bariyer arasına sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri Yaşar Koç, A.A. ve S.A.’yı sıkıştıkları araçlardan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Yaşar Koç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.A.’nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.