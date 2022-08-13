rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Kaza, Gürcistan’ın Batum şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Luka Jabnıdze (22) 2 gün önce tedavisi için Samsun’a getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Luka Jabnıdze yapılan müdahalelere

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