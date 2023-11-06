Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 11 yaşındaki Muhammet Emre Cündü 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kozan’da, kaza 3 Kasım günü gece Deliçay Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Çündü’nün yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmış, kazada 62 yaşındaki Mustafa Açık hayatını kaybederken, ağır yaralanan Muhammet Emre Çündü, hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan çocuk tüm çabalara rağmen hayatta kalma savaşını kaybederek 3 gün sonra hayatını kaybetti.