Aksaray’da hafif ticari araçla elektrikli üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklette bulunan 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yerde yaralı yatan şahsın çocukları ise babalarının başında ağladı.

Kaza, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 127. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinden gelerek Aksaray Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yakınının evine giden H.K. (24) idaresindeki 06 DST 334 plakalı hafif ticari araç ile Cumhuriyet Mahallesi’nden Çiftlik Mahallesi istikametine seyreden R.Ç. (36) yönetimindeki plakasız elektrikli üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli motosiklet sürücüsü ve kasada yolcu olarak bulunan D.Ç. (38), O.Y.Ç. (7), A.Ç. (11), B.Ç. (3), E.S.Ç. (7) ve A.E.Ç. (10) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yolda yaralı halde yatan babaları D.Ç.’yi gören çocuklar ise babalarının başında gözyaşı döktü. Çevredeki vatandaşlar çocukları sakinleştirirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.D. (52), kazanın bir anda olduğunu söyledi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.