Hisarcık-Kütahya karayolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında yaklaşık 10 gün önce otomobilin domuza çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hisarcık-Kütahya karayolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında yaklaşık 10 gün önce otomobilin domuza çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 10 gün önce M.Y idaresindeki özel otomobil Hisarcık-Kütahya karayolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında aniden önüne çıkan domuza çarpmış, kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybeden Ahmet Faruk Yavuz, Hisarcık ilçesine bağlı Hamamköy’de toprağa verilecek.
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