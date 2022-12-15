Yaklaşık 10 gün önce M.Y idaresindeki özel otomobil Hisarcık-Kütahya karayolu Aslanapa ilçesi yol ayrımında aniden önüne çıkan domuza çarpmış, kazada ağır yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Faruk Yavuz, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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