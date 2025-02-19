DENİZLİ(İHA) – Denizli’de halter şampiyonasına katılmak üzere İzmir’den yola çıkan öğrencileri taşıyan midibüsün Buldan’da devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden 18’i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı 8 öğrencinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Dün, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi Denizli-Salihli karayolunda meydana gelen kazada, Besim G. (66) idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs karşı şeride geçerek, tarlaya devrildi. İzmir’den hareket eden midibüsün Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası’na katılacak olan Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıyordu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 26 öğrenciden 18’i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı 8 öğrencinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Nisanur Yıldızer (15) ve antrenör Zeynep Bozkurt (64) Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılmasının ardından cenazeleri İzmir’e sevk edildi.

Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.