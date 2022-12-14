Dün gece Ulukışla-Pozantı karayolu Beyağıl köyü yakınlarında 33 N 4649 plakalı otomobil ile R.T. yönetimindeki 33 CBV 031 plakalı tırın çarpıştığı kazanın ardından çıkan yangında hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün otopsi işlemleri tamamlandı. Hayatını kaybeden sürücünün Murat Pınar (44) olduğu tespit edildi. Tır şoförü R.T’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde’de otomobil ile tırın çarpıştığı kazada meydana gelen yangında hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün kimliği belli oldu.

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