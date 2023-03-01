Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaza, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uysal Ç. idaresindeki otomobil ile Özgür I. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, yol ortasına savrulurken, kullandığı motosiklet kullanılamaz hale geldi. Başına taktığı kask sayesinde kafasından darbe almayan motosiklet sürücüsü, bölgeye gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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