Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerindeki alt geçitte meydana gelen kazada, 38 AGB 303 plakalı otomobil ile 66 ACF 618 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada savrulan 38 AGB 303 plakalı otomobil yol kenarındaki refüje çarparken, araçta bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapattı.

Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.