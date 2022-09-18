Konya’da kavşakta hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki 2 işçiye ardından da park halindeki iş makinesine çarptı. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’da kavşakta hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımdaki 2 işçiye ardından da park halindeki iş makinesine çarptı. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında merkez Karatay İlçesine bağlı Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AEF 999 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., caddeye kontrolsüz bir şekilde çıktığı öne sürülen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 MA 7824 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Hafif ticari araca çarpmaktan kurtulamayan otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırım düzenlemesi yapan 2 işçiye, ardından da park halindeki kepçeye çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 işçiye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İşçilerin hayati tehlikesi sürüyor

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ahmet E. (57) Konya Şehir Hastanesine, Muhammet A. (34) ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 işçinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Araçların çarpışması sonucu meydana gelen kaza ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.