Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Hassa ilçesi Gülkent Mahallesi Buhara kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T. idaresindeki 35 AFS 26 plakalı otomobil, kavşakta A.B. idaresindeki 31 U 4002 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönüp durdu. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 72 yaşındaki Hatice A. yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı Yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.