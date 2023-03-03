Antalya’nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Dün saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta meydana gelen kazada, Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, otomobildeki İnci Güler’in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan; ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Can Güler ve Başak Güler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’dan Alanya’ya geldikleri öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü T.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşaktan döndüğü sırada hafif ticari araçla çarpışması yer aldı. Etrafa savrulan araçlardan bir tanesinin kaldırımda yürüyen yayalara çarpması da görüntülere yansıdı.

Gökhan Zan’ın akrabası oldukları ortaya çıktı

Diğer taraftar yapılan araştırmada acı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası olduğu ortaya çıktı.