Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Piri Sami KYK Yurdunda geçtiğimiz gün kazada hayatını kaybeden Oğulcan Derya hatim ve dualarla anıldı.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Piri Sami KYK Yurdunda geçtiğimiz gün kazada hayatını kaybeden Oğulcan Derya hatim ve dualarla anıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini kapatan Oğulcan Derya için erkek öğrenci yurdunda bir hatim ve dua programı gerçekleştirildi. Manevi Danışman Adem Oruç ve Eyüp Güneş ve yurt idaresinin birlikte organize ettiği hatim ve dua programında üniversiteden arkadaşları hep birlikte Oğulcan Derya için ellerini semaya açtı. Hatim programında zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Üniversite ve yurt arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Programda bundan sonra böyle acıların yaşanmaması için hep beraber Allah’a dua edildi. Dua programında Yasin Suresi öğrenciler tarafından okunarak üniversite öğrencisi ve yurtta kalarak eğitimini sürdürürken vefat eden Oğulcan Derya için vefa ve manevi görevde herkes yer aldı. Oğulcan Derya’nın sevenleri ise, onu asla unutmayacaklarını ve dualarında hep ona yer vereceklerini ifade ettiler.