Cenaze törenine ailesi, yakınları, Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Osmaniyespor FK Başkanı Bülent Çenet, BBP İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen, STK temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

TFF 3’üncü Lig 3. Grup’ta oynanacak olan Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçını izlemek yola çıkan taraftarların içinde bulunduğu minibüsün bariyerlere çarparak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden taraftarlardan Erman Can Artan’ın cenazesi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

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