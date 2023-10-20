Mersin Erdemli’de 2 şahıs, kazada ölen bir kedi için eczaneye taşla bıçakla saldırı düzenledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken olayın yanlış anlama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi 3003 sokakta bulunan eczane önünde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta dolaşan bir kedi araç çarpması sonucu telef oldu. Kediyle ilgilenen bir ailenin yakını olduğu ileri sürülen 2 genç ise yanlış bir algıyla eczanedekilere hayvanı zehirledikleri iddiasıyla saldırdı. Saldıran şüphelilerden biri elindeki taş ile camı kırdı ardından bıçak çekti. Diğer şüpheli ise yumrukla eczane çalışanına vurmaya çalıştı. Eczane sahibi ile çalışanların müdahalesi ile şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczane sahibi yaşananları anlattı

Yaşananları anlatan eczane sahibi Didem Dönertaş, "Mahallede dolaşan sokak kedisinin araba ezmiş biz görmedik komşularımız söyledi. Kazada kedi ölmüş. Bu şahıslardan kedinin bizim tarafımızdan zehirlendiğini düşünerek eczanemize saldırdılar. Camımızı kırdılar. Personelimize ve bize bıçak çekerek tehdit ettiler. Şikayetçi olduk. Gereken işlemler yapıldı" dedi.

Kendilerinin de sokak kedilerini ve köpeklerini beslediklerine dikkat çeken Dönertaş, böyle bir şey yapmaları için hiç bir neden olmadığını ifade etti.

Öte yandan, 2 şüpheliden birinin polis tarafından gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise arandığı öğrenildi.