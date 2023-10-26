Karabük’te alkollü sürücü idaresindeki minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Telli toprağa verildi.
Dün sabah, Yenice ilçesinde meydana gelen kazada S.İ. idaresindeki 78 AY 155 plakalı Ford marka minibüsün park halindeki 78 YD 847 plakalı kamyona çarpması sonucu araçta sıkışan Mehmet Telli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Telli için Karabük’te cenaze töreni düzenlendi. Köprübaşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Telli’nin naaşı Karabük Köyü Mahallesi’nde toprağa verildi.