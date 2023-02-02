Van-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden muavin Mert Balcı’nın (24) cenazesi hastane morgundan alınarak memleketi Niksar’a götürüldü. Şahinli köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Balcı’nın cenazesi gözyaşları içinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Buzlu yolda kayarak düşen yaşlı adam hastanelik oldu

Buzlu yolda kayarak düşen yaşlı adam hastanelik oldu

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