Öte yandan maçın hakemleri kazada hayatını kaybeden Büşra Akın’ın babası Yücel Akın’a da baş sağlığı dileğinde bulundular.

Çatalağzı beldesinde bulunan Ümit Saka sahasında U-18 karşılaşmasında Göbü Gençlikspor ile Ayiçispor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Göbü Gençlikspor U-18 genç takımı sahaya üzerinde ‘Her zaman kalbimizde kalacaksın Büşra!’ yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmada Göbü Gençlikspor takımından gol gelince teknik yönetimden Kulüp Başkanı Sezgin Çeliktürk ve Başkan Yardımcısı Atakan Ok ile futbolcular giydikleri formayı çıkartarak Büşra Akın’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtleri tribünde bulunan sporseverlere gösterdi. Karşılaşma Ayiçispor’un 4-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Zonguldak’ ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 20 gün önce okul servisinin devrilmesi ile lise öğrencisi Büşra Akın’ın hayatını kaybetmesinin ardından sahaya futbolcular, ‘Her zaman kalbimizde kalacaksın Büşra’ yazılı pankartla çıktı.

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