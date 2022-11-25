Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ölen şahsın kardeşi, ağabeyinin elini tutup gözyaşı döktü.

Adana’da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ölen şahsın kardeşi, ağabeyinin elini tutup gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil, D-400 karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Buldu’ya (56) çarptı. Kazada Mustafa Buldu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Buldu’nun kardeşi, ölen ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp elini biran olsun bırakmadı.

Sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Buldu’nun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Buldu’nun yolun karşısına geçerken 15 metre ilerideki üst geçidi kullanmadığı ortaya çıktı.