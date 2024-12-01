Bartın’da düzenlenen parti dönüşünde kamyonun altına girmesi sonucu hayatını kaybeden 3 arkadaşın cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Rahmican Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü’nün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Gençlerden Rahmican Odabaş’ın cenazesi Çaydüzü Mahallesindeki evinin önünde okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Merkez Camii’ne getirildi ve İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser’in yanısıra, Odabaş’ın yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Gencin cenazesi dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Kazada ölen gençlerden Berkan Kaya, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Alabaş köyünde, Murat Can Körükçü’nün cenazesi Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü mevkisinde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Aynı kazada ölen gençlerden Özgür Çomak ve Koray Uğuz’un cenazelerinin ise yarın defin edileceği öğrenildi.