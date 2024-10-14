Karaman’da kullandığı hafif ticari araçla yakın tankerine arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 11 Ekim gece saat 22.20 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkmaz’ın (20) kullandığı 70 AAK 265 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden İ.P. yönetimindeki 31 APJ 131 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Korkmaz için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Korkmaz’ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Mehmet Korkmaz Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.