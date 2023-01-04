Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin baba-oğul olduğu ortaya çıktı.

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin baba-oğul olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Sanayi Kavşağı pirinç fabrikası önünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ataş idaresindeki 34 ENV 472 plakalı SUV tipi otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran 52 AAS 990 plakalı otomobilin arkasında yaya olarak bekleyen Ömür Kaynar (72) ve Önder Kaynar’a (40) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Ömür ve Önder Kaynar olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölen iki kişinin cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ömür Kaynar ile Önder Kaynar’ın baba-oğul oldukları ve Önder Kaynar’ın Ünye Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi.