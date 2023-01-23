Törene, kazada hayatını kaybeden Bahtiyar Can Karamanlı’nın annesi Songül, babası Hüseyin Karamanlı, kardeşi Baran Cem Karamanlı’nın yanı sıra Karaisalı Orman İşletmesi Müdürlüğü yetkilileri ile davetliler katıldı.

Gençler, kazada vefat eden arkadaşlarının anısını yaşatmak istediklerini, arkadaşlarının anısının hatıra ormanı sayesinde yaşayacağını söylediler.

Orman Genel Müdürlüğü’nde gerekli işlemlerin yapılmasının ardından fidan dikimi için Karaisalı ilçesine bağlı Kocaveliler Mahallesi’ndeki ağaçlandırma sahasında oluşturulan hatıra ormanına 2 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Okul ve iş arkadaşlarının yanı sıra aile yakınlarından oluşan gençler, yaklaşık 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Bahtiyar Can Karamanlı için memleketi Adana’da ailesi ile birlikte bir hatıra ormanı oluşturmaya karar verdi.

Ankara-Aksaray Otoyolu’nda yaklaşık 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden Bahtiyar Can Karamanlı için arkadaşları memleketi Adana’da "hatıra ormanı" oluşturdu.

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