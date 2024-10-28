Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastanede 1 aydır süren yaşam savaşını kaybetti.

28 Eylül’de Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Milas istikametine giden C.Ö. idaresindeki 34 ZJ 9820 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çotura’ya (58) çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Çotura, ağır şekilde yaralanmıştı. Kaza sonrası kalbi duran yaralıya sağlık ekiplerince müdahale edilerek kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sebebiyle ameliyata alınan Çotura, daha sonra Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Gözaltına alınan sürücü C.Ö. ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Tedavisi devam eden Hüseyin Çotura, doktorların tüm çabalarına rağmen 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden emekli olan Çotura’nın 29 Ekim günü Yokuşbaşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı’na defnedileceği öğrendi.