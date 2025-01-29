Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaptığı kazada kafasını kaldırıma vurarak ağır yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre Halil Karakaşoğlu (18), 20 APA 799 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kavşağa gireceği esnada hakimiyetini kaybeden genç sürücü, motosikletten savruldu. Savrulma sonucu kafasını kaldırıma vuran Halil Karakaşoğlu’nu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Halil Karakaşoğlu’nun başından yaralandığını ve bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Olay yerindeki müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazalı motosiklet çekici yardımıyla kaldırılırken, genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.