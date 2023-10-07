Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen askeri törenle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hakan Aktaş’ın kullandığı otomobil, başka bir araçla çarpışmıştı. Kazada 30 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetmişti. Aktaş’ın cenazesi baba evine getirilip helallik alındıktan sonra askeri törenle defnedildi.

Cenaze namazına; Erzin İlçe Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Çavuş Aktaş’ın 8 yasındaki oğlu Ömer ve kızı Eli babalarının cenaze töreninde zor anlar yaşadı.