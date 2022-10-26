Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde okulundan çıkıp evine gittiği sırada yaya geçidinde aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 10’uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Köroğlu, toprağa verildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde okulundan çıkıp evine gittiği sırada yaya geçidinde aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 10’uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Köroğlu, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Atatürk Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Rümeysa Köroğlu’na, okulundan çıkıp evine gittiği sırada yaya geçidinde S.A.O. (27) yönetimindeki 38 ACH 919 plakalı otomobil çarptı. Feci kazada yaklaşık 25 metre sürüklenen talihsiz kız, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Rümeysa Köroğlu’nun hayatını kaybettiği belirledi. Köroğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü de gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Rümeysa Köroğlu’nun kaza anında etrafa dağılan ayakkabıları ve okul çantası da görenlerin yüreğini burktu.

Rümeysa Köroğlu, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, öğretmenler, ailesi ve yakınları katıldı.