Diyarbakır’da otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Zahide öğretmen unutulmadı.

Diyarbakır’da otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Zahide öğretmen unutulmadı.

Silvan ilçesine bağlı Bağdere köyü yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsün devrilmesiyle hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Yeşil Silvan Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı öğretmen Zahide Ceyhan’ında olduğu öğrenilmesinden sonra ölümü; ilçe halkı, milli eğitim camiasını, öğrencileri, velileri ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazadan sonra ilk ders haftasında okul müdürü Salih Çaçan ev sahipliğinde, ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğretmen ve öğrenciler, kazada yaşamını yitiren Zahide öğretmenin okuldaki odasına çiçek bırakıp, dualar etti.