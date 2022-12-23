Kazada hayatını kaybeden Serkan Avcı’nın cenazesi bugün meslektaşları ve öğrencilerinin de katıldığı törenle cuma namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Işıklı Mahallesi’nde narenciye hasadı sonrası tarım işçilerini alan 80 ACY 383 plakalı minibüsün şoförü Habip T., geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında duran öğretmen Serkan Avcı’ya çarptı.

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