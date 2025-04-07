Adana’nın Kozan ilçesinde ailesiyle birlikte kazada hayatını kaybeden 11 .sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç, okulunda dualarla anıldı

İlçede bulunan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç, geçtiğimiz hafta Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana gelen kazada anne, babası ve 2 kardeşiyle birlikte yaşamını yitirmişti. 16 yaşındaki Güleç için bugün okul ve sınıfında anma programı düzenlendi. Sırasına fotoğrafının konulduğu alana arkadaşları ve öğretmenleri karanfil bıraktı daha sonra dua edildi. Okulda Bedirhan Güleç için bir hatıra defteri açıldı, öğretmen ve öğrencileri duygu düşüncelerini yazdı.

Kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Okul Müdürü Hüseyin Şimşek, "Acı bir durum. 11. sınıf öğrencimizi kaybettik.Kendi umutları hayalleri vardı. Güzel bir üniversite de eğitimine devam etmek istiyordu. Onun hayallerini buradaki arkadaşları gerçekleştirecek. Öğrencimiz Bedirhan’a ve hayatını kaybeden ailesine Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.