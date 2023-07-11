Van’da askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Faruk Tanış’ın, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın yeğeni olduğu belirlendi.

Gürpınar ilçesindeki Doğu Dinlenme Tesesi yakınlarında askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 sivil hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralandı. Toptancılık yapan ve 34 SP 7024 plakalı otomobiliyle Hakkari’ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Faruk Tanış’ın AK Parti’li Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın yeğeni olduğu belirlendi.

Tanış’ın cenazesi hastane morguna alınırken, haberi alan yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.