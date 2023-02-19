Bir mobilya fabrikasının müdürü olan Seda Kaya’nın, Bursa’da özel bir hastaneye doktor kontrolüne gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Aliağa Belediyesi, Hatay’da dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Aliağa Belediyesi, Hatay’da dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Kestel’in Barakfakih mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Seda Kaya’nın kontrolünden çıkan 16 Y 7342 plakalı otomobil, önünde seyreden Erhan Özak yönetimindeki 16 BRG 20 plakalı tıra arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan Seda Kaya yaşamını yitirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.