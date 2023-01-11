Şanlıurfa’da düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında, geçen yıl Gaziantep’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen adına Vefa Ödülü verildi. Ödülü merhumun babası Cemal Esen, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak’ın elinden aldı.

Şanlıurfa’da düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında, geçen yıl Gaziantep’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen adına Vefa Ödülü verildi. Ödülü merhumun babası Cemal Esen, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak’ın elinden aldı.

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında, geçen yıl 20 Ağustos’ta kaza yapan bir otomobildeki yaralılara yardım ettikleri sırada devrilerek kaza mahalline dalan otobüsün çarpması sonucu İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte hayatını kaybeden İHA Gaziantep Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen adına Vefa Ödülü verildi. Ödülleri, merhumun Şanlıurfa’da yaşayan babası Cemal Esen, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak’ın elinden aldı.

“Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız”

Geceye katılan herkese teşekkür eden Cemiyet Başkanı Tahir Gülebak, “Gaziantep’te 16 kişinin öldüğü feci kazada yaralılara yardım ederken mesai arkadaşı Umut Yakup Tanrıöver ile birlikte hayatını kaybeden kardeşimiz İHA Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen’in değerli ailesi bu gece bizleri kırmayarak davetimize icabet ettiler. Onların huzurunda değerli kardeşimizi ve basın şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağız. Büyük fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek olan gazetecilik, memleket ve insan sevgisidir, aşktır, tutkudur. Bu nedenle gazetecilik, elbette saygı ve hürmeti fazlasıyla hak eden kişilerin uğraşısıdır. Fikri, el emeği ve alın teriyle bu kutsal vazifeyi ifa eden tüm gazeteci dostlarımızı tebrik ediyor, tüm basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Geç saatlere kadar süren gazeteciler gecesine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün, eski AK Parti Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İhlas haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, Siirt Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Atilla Durak, Batman Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ercan Atay, Gaziantep Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Arif Kurt, Kilis Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Nezir Çağlar, Adıyaman Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya, Malatya Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Diyarbakır Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mekin Çelebi, Bitlis Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Halis Olcay ve bu cemiyetlerin yönetim kurulu üyeleri ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri ve aileleri katıldı.