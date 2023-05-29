Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Yeşilhisar ilçe girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak orta refüjde takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobilde bulunan Torun Elturan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Elturan, Asri Mezarlığa defnedildi.